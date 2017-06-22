Военно-морские учения «Си Бриз – 2017» завершились в эти выходные

12:39 / 24.07.2017

ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области завершились военно-морские учения «Си Бриз» — 2017 , передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, на юге Украины завершились военно-морские учения «Си Бриз» — 2017 .

12 дней, начиная с 10 июля, проходили украино-американские учения «Си Бриз — 2017» на территории Одесской и Николаевской областей, а также в акватории Черного моря. 3000 военных из 16 стран мира вместе выполняли различные задания, которые ставило командование учений.

22 июля в церемонии закрытия «Си Бриз — 2017» приняли участие руководители учений от украинской и американской стороны, а также заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.

«Это самые сложные военно-морские учения за всю историю« Си Бриза ». Подготовка, которую получили во время операций наши солдаты, моряки и пехотинцы, укрепит наше взаимодействие и сделает существенный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Каждая страна может гордиться результатом учений, а больше всего — Украина. «Си Бриз» завершились, но мы будем использовать каждую возможность проводить совместные учения с нашими союзниками в регионе », — отметил руководитель учений с американской стороны, капитан 1-го ранга Мэтью Леман.

В учениях были задействованы 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и свыше 100 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Во время проведения «Си Бриз — 2017» было выполнено 850 прыжков с парашютами, корабли преодолели более 5000 миль, осуществлено 60 совместных групповых учений береговой фазы, 6 высадок морского десанта, 280 погружений и 310 вылетов.

Комментируя итоги учений, заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин отметил, что «Си Бриз» дает возможность участникам из других стран перенять уникальный опыт Украины противодействовать врагу.

Во время церемонии закрытия «Си Бриз — 2017» лучших участников учений отметили наградами Министерства обороны Украины — нагрудными знаками уважения, часами и грамотами.