Учения Си Бриз-2017 стартовали в Одесской и Николаевской областях

12:43 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской и Николаевской областях 10 июля стартовали многонациональные военные учения Си Бриз-2017, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июля, в пресс-службе ВМС Украины.

По информации пресс-службы, в Одесской и Николаевской областях 10 июля стартовали многонациональные военные учения Си Бриз-2017, которые продлятся до 23 июля.

Соорганизаторами Си Бриз-2017 выступают Украина и США.

В манёврах будут задействованы военные из 17 государств. Учения пройдут с участием подразделений сухопутных, военно-морских сил, а также частей морского десанта. Темой учений является проведение многонациональной морской операции по безопасности в охваченном кризисом регионе. В ходе первого этапа будут проведены водолазные спуски, курсы для досмотровых команд. Второй этап предполагает условной , а на заключительном этапе будут подводиться итоги.

Со стороны Украины в них будут участвовать до 15 кораблей и судов обеспечения, до 8 самолетов и вертолетов, спасательная поисково-десантная группа, отряд морской пехоты, инженерные и штабные подразделения, до 50 единиц техники. Также свои силы представят пограничники, ВВС, сухопутные силы, Нацгвардия.