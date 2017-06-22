Морпехи, вернувшиеся в Одессу из зоны АТО, отмечены городскими наградами

10:18 / 30.06.2017

ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 15 военнослужащих 137-го отдельного батальона морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, вернувшиеся в Одессу после выполнения боевых заданий в зоне АТО, отмечены городскими наградами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 29 июня после выполнения боевой задачи на Востоке Украины в Одессу прибыли военнослужащие 137-го отдельного батальона морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Батальон был создан год назад в Одессе и с октября 2016 года выполнял боевую задачу в зоне проведения АТО.

Морских пехотинцев приветствовал на Думской площади Одессы городской голова Геннадий Труханов. Мэр отметил, что сегодня украинские военные проявляют высокий профессионализм и самоотверженность по защите целостности и суверенитета нашей страны. Город, со своей стороны, также поддерживает армию: участникам и ветеранам АТО обеспечено специальное медицинское сопровождение; кроме того, из городского бюджета выделено 6,5 млн. гривен на создание инфраструктуры мест проживания личного состава ВМС ВСУ.

Г. Труханов поздравил военнослужащих с наступающим профессиональным праздником — Днем Военно-Морских Сил Украины и вручил 15 морпехам почетные городские награды.