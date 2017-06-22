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Минобороны создаст экспертную группу по изучению перспектив восстановления военного аэродрома в Болграде
12:39 / 23.06.2017
ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак в ходе визита на военный аэродром в Болграде принял решение направить экспертную группу для изучения потребностей и определения первоочередных задач по восстановления военного объекта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в пресс-службе Министерства обороны Украины
По информации пресс-службы, в рамках рабочей поездки в Одесский гарнизон министр обороны прибыл на военный аэродром в Болграде. С. Полторак заслушал доклад командующего ВДВ генерал-лейтенанта Михаила Забродского о состоянии аэродрома и обсудил возможности восстановления военного объекта.
Глава оборонного ведомства осмотрел фонды земельного участка, территорию аэродрома, техническое состояние взлетно-посадочной полосы, здания и помещения обеспечения функционирования аэродрома, а также расположение 88-го отдельного десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.
Заслушав доклады командования подразделения, министр принял решение направить экспертную группу для изучения потребностей и определения первоочередных задач, которые необходимо выполнить.
«После завершения рабочего визита будут приняты соответствующие решения и обеспечено их выполнение. Это подразделение расширяется, а потому, прежде всего, мы должны работать над обеспечением условий для его функционирования. Речь идет о восстановлении инфраструктуры и решения жилищного вопроса военнослужащих. Принял решение о поэтапном выделении необходимых средств», — отметил министр.
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