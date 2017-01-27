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25-ю годовщину ВМС Украины отметят 2 июля в Одессе
16:17 / 22.06.2017
ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 1-2 июля в Одессе пройдёт ряд мероприятий, посвященных 25-й годовщине Военно-морских Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-центре ВМС Украины.
По информации пресс-центра, по случаю 25-летия ВМС Украины, 1 июля в яхт-клубе «Одесса» на Морвокзале стартует яхтенная регата на кубок командующего ВМС. Соревнования продолжатся 2 июля. В этот же день пройдёт велопробег в тельняшках.
Также 2 июля в Одесском порту состоится ритуал поднятия военно-морского знамени и флагов расцвечивания на кораблях ВМС, десантирование парашютистов с флагами и демонстрация лётной подготовки, церемония чествования памяти погибших моряков ВМС Украины и возложения венков на воду в акватории одесского залива, презентация учебных заведений ВМС и мастер-классы на военно-морскую тематику, выступления военных оркестров.
Военно-морские корабли с 12 до 20 часов будут открыты для посещения. Одесситы и гости города смогут сфотографироваться в специальной фотозоне.
Вечером на кораблях будет включена праздничная иллюминация.
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