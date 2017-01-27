|
русская версия | english version
|
|
Водолазы-пограничники отрабатывают в Одессе способы противодействия террористам
15:01 / 08.06.2017
ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе под эгидой Антитеррористического центра Украины проходят комплексные учебно-методические сборы водолазных специалистов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По информации сектора, в сборах принимают участие представители отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
В течение двух недель участники сборов отрабатывают тактику и технику действий в составе тактических групп при выполнении специальных заданий на воде и водных объектах.
Участники также совершенствуют навыки по действиям в составе штурмовой группы на борту судна во время освобождения заложников и обезвреживания террористов.
«Целью данных занятий является также формирование и совершенствование единых планов, навыков и практических умений, необходимых для успешного выполнения специальных задач с использованием специалистов-водолазов», — добавили в секторе.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
16:24 08.06.2017
16:10 08.06.2017
15:51 08.06.2017
Делегация Представительства ЕС в Украине 13-15 июня посетит Одессу и Черноморск с официальным визитом
14:34 08.06.2017
13:21 08.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»