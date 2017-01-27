Водолазы-пограничники отрабатывают в Одессе способы противодействия террористам

15:01 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе под эгидой Антитеррористического центра Украины проходят комплексные учебно-методические сборы водолазных специалистов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 июня, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, в сборах принимают участие представители отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В течение двух недель участники сборов отрабатывают тактику и технику действий в составе тактических групп при выполнении специальных заданий на воде и водных объектах.

Участники также совершенствуют навыки по действиям в составе штурмовой группы на борту судна во время освобождения заложников и обезвреживания террористов.

«Целью данных занятий является также формирование и совершенствование единых планов, навыков и практических умений, необходимых для успешного выполнения специальных задач с использованием специалистов-водолазов», — добавили в секторе.