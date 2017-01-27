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Морские пограничники отметили профессиональный праздник
09:31 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 28 мая, на стоянке кораблей и катеров Одесского отряда морской охраны традиционно состоялись торжества в честь Дня Пограничника, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе отряда.
Как отметили в пресс-службе, 28 мая в честь Дня Пограничника, во время священного для моряков ритуала поднятия флага, боевые единицы Морской охраны украсили и флаги расцвечивания.
Поздравить стражей морских рубежей прибыли школьники подшефных школ, волонтеры, помогающие в повседневной службе, и ветераны отряда. Особыми гостями на этот раз стали бойцы, отслужившие установленный срок по мобилизации, а сегодня вновь вернувшиеся к гражданской жизни.
Еще одна добрая традиция Одесского отряда морской охраны — это поздравления от ветеранов. На этот раз они подарили музею отряда иллюминатор бывшего корабля Морской охраны «Одесса», стилизованный под памятную картину, как символ единения поколений.
А в знак памяти тех, кто погиб, выполняя задачи по охране государственной границы, пограничники возложили цветы к доске славы и спустили на воду памятный венок.
Для всех гостей праздника были организованы экскурсии по кораблям морской охраны, выставка специального оборудования и вооружения, где все желающие могли примерить на себя роль настоящего стража морских границ.
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