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Президент принял участие в испытаниях новейшей украинской ракетной техники
17:28 / 26.05.2017
ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко сегодня, 26 мая, принял участие в испытаниях новейшей украинской ракетной техники на одном из полигонов Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, «в ходе рабочей поездки в Одесскую область П. Порошенко принял участие в очередных испытаниях новейшей украинской ракетной техники на одном из полигонов на юге Украины. Ракета предназначена для поражения целей различного класса. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — украинского производства. В ее производстве задействованы более 10 предприятий украинского оборонпрома. Испытания показали высокую точность и надежность систем управления ракеты».
Президент поблагодарил главного конструктора и военнослужащих, которые принимали участие в испытаниях.
«Поздравляю вас с успешным завершением испытаний. Поздравляю вас с тем, что ракета поразила мишень. Желаю скорейшей ее постановки на вооружение. Это наш общий успех», — сказал Президент.
На испытаниях также присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
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