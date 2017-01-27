Министр инфраструктуры наградил экипаж катера, оказавшего сопротивление кораблю РФ в Чёрном море

12:44 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочей поездки в Одесскую область наградил экипаж катера, который 24 апреля дал отпор противоправным действиям российского судна в Чёрном море, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, В. Омелян во время рабочей поездки в Одесскую область наградил работников Морской поисково-спасательной службы и экипаж катера, который 24 апреля дал отпор противоправным действиям российского судна в Чёрном море.

Благодарностями министерства инфраструктуры награждены капитан, механик и матросы поисково-спасательного катера «ПРК-05», а также представители службы безопасности мореплавания.

«Наши моряки не сдались, спасли себя и украинский катер, вернулись в порт базирования. Вы сохранили собственную честь и честь Украины», — заявил министр.