Заключительная конференция по планированию учений «Си Бриз-2017» прошла в Одессе

10:10 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украино-американских учений «Си Бриз-2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-центре Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

По информации пресс-центра, 27 апреля в Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украино-американских учений «Си Бриз-2017», целью которых будет отработка совместных действий многонациональных органов управления и сил в ходе морской операции по безопасности в кризисном регионе.

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке капитана 1 ранга Алексея Неижпапы. Делегацию от ВМС США возглавлял капитан 1 ранга Мэтью Леман.

Совместно с украинскими и американскими военными моряками в работе конференции также приняли участие представители Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции. Кроме того, участниками мероприятия были военнослужащие других воинских формирований Украины.

«Основной особенностью украино-американских учений «Си Бриз-2017» является изменение структуры штаба, который в этом году будет состоять непосредственно из руководства учений и отдельно штаба морского командования, разработанного по стандартам НАТО. Будет отличаться от предыдущих учений и метод их проведения — международные маневры будут проходить в режиме «free play» (свободная игра)», — сообщил руководитель рабочей группы от Украины А. Неижпапа.

По его словам, в ходе «Си Бриз-2017» многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным руководства учений, принимая решения и осуществляя руководство не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами. Таким образом, появится возможность провести апробацию способности перспективного штаба морского командования управлять силами в операциях по стандартам НАТО.

На заключительном брифинге, обращаясь к участникам конференции, руководители рабочих групп раз подчеркнули важность международных учений серии «Си Бриз», которые призваны повысить уровень доверия и безопасности в Черноморском регионе, продемонстрировать единство в обеспечении стабильности, а также улучшить совместимость между ВМС ВС Украины и флотами стран НАТО и стран-партнеров.

Учениям, которые пройдут в июле в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря, будет предшествовать курсовая подготовка украинских военных моряков по разным направлениям с привлечением иностранных экспертов. Кроме того, будут проведены фазы планирования операций без задействования основных сил, что, в свою очередь, даст возможность нарастить способности штаба морского командования к проведению активной фазы международных маневров.