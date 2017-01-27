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Западная военно-морская база ВМС отметила 23-ю годовщину создания
10:41 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе прошли мероприятия по случаю 23-й годовщины создания Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в ходе мероприятий по случаю 23-й годовщины создания Западной военно-морской базы ВМС военных моряков приветствовали представители командования флота, органов власти, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и воинских формирований, военные капелланы, ветераны ВМС.

Временно исполняющий обязанности командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов в приветственном слове отметил важную роль и значении соединения, его существенный вклад в дело защиты страны на морском направлении. Он поблагодарил личный состав за поддержание надлежащего уровня боевой готовности, пожелал военным морякам наращивать возможности военно-морской базы и приумножать достижения отечественного флота.

От Одесского областного совета в мероприятии принял участие заместитель председателя Юрий Димчогло. В своем выступлении он выразил глубокое уважение мужественным, стойким духом, бесстрашным морякам, которые защищают Родину, ее национальные интересы на морских пространствах и пожелал дальнейших успехов в нелегкой флотской службе.

Лучшие военнослужащие были награждены знаками отличия, ценными подарками, грамотами и благодарностями.

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Артём Филипенко
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