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Морские пехотинцы в рамках учений ВМС деблокировали аэродром в Одесской области
11:39 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Отдельный батальон морской пехоты в рамках учений, которые проходят в Военно-Морских Силах ВСУ, успешно провел стабилизационные действия в одном из районов на юго-западе Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-центре Командования ВМС ВС Украины.

По информации пресс-центра, отдельный батальон морской пехоты в рамках учений, которые проходят в ВМС Украины, успешно провел стабилизационные действия в одном из районов. Согласно поставленной задаче, противник (незаконные вооруженные формирования) занял один из аэродромов на юго-западе Одесской области, заблокировал его и удерживает.

Командир батальона решил определенными силами деблокировать аэродром, захватить его и уничтожить или захватить противника. Морские пехотинцы для ввода противника в заблуждение совершили обманное тактическое воздушное десантирование посадочным способом. Основной тактический воздушный десант в составе десантно-штурмовой роты был высажен парашютно-десантным способом из двух самолетов. Десантники во взаимодействии с ротой морской пехоты и другими подразделениями, стремительными действиями одновременно с двух направлений вошли в положение непосредственного столкновения с противником, уничтожили его и завладели аэродромом. После этого «черные береты» организовали охрану и оборону аэродрома, разведывательно-поисковые действия в районе, патрулирование, поиск в районе населенных пунктов диверсионно-разведывательных групп, тайников оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, взяли под контроль транспортные коммуникации, организовали взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

«Я приятно удивлен действиями наших морских пехотинцев, в частности, четкой организацией управления, взаимодействия подразделений, тем, как проведены воздушные десантирования. Уверен, полученные сегодня практические навыки будут совершенствоваться морскими пехотинцами во время ряда тактических учений, которые они еще будут проводить на текущей неделе», — отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, наблюдал за действиями отряда непосредственно в районе проведения обучения.

Подводя предварительные итоги учений, И. Воронченко отметил также умелые действия корабельного состава, морских авиаторов, береговых артиллеристов, военнослужащих других подразделений.

Как сообщалось, учения сил и войск ВМС ВС Украины проходят в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы на подверженных угрозам направлениях, а также важных государственных объектов, взятие под контроль основных транспортных коммуникаций, обеспечение противодиверсионной обороны и тому подобное.

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