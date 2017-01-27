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Учения ВМС проходят в Одесской и Николаевской областях
13:03 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря проходят учения сил и войск Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в пресс-центре Командования ВМС ВС Украины.

По информации пресс-центра, к учениям привлечены корабли, катера и суда ВМС, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы на потенциально находящихся под угрозой направлениях, а также важных государственных объектов; взятие под контроль основных транспортных коммуникаций, обеспечение противодиверсионной обороны и тому подобное. Целью мероприятий также является углубление взаимодействия с местными органами власти и населением, демонстрация боевых возможностей подразделений.

Корабельный состав проводит тактические учения по ведению минно-заградительных действий, по организации универсальной обороны корабля (судна), поражению надводных целей.

Морские пехотинцы в сжатые сроки осуществили многокилометровый марш комбинированным способом в направлении центральных и южных районов Одесской области, после чего сразу же приступили к выполнению поставленных задач — усилению охраны одного из мостов, других важных объектов, патрулирование транспортных коммуникаций, проведение разведывательно-поисковых действий.

Кроме того, военнослужащие проводят мероприятия патриотического направления. Так, в городе Белгород-Днестровский на территории одной из воинских частей морские пехотинцы демонстрировали местным жителям и группе молодежи школьного возраста оружие, вооружение и военную технику, а также боевые возможности подразделения, в частности, действия морской пехоты в городе, действия расчета 120-мм миномета, оказание первой помощи при ранении, разминирование в городе и тому подобное.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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