Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории области

13:58 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории Одесской и Николаевской областей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-центре Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

В сообщении пресс-центра отмечается, что «в течение недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия.

В связи с вышеуказанным, военнослужащие национального флота просят жителей Одесской и Николаевской областей с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.

Также пресс-центр ВМС обращается с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие».