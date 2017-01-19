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Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории области
13:58 / 19.01.2017
ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории Одесской и Николаевской областей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-центре Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.
В сообщении пресс-центра отмечается, что «в течение недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия.
В связи с вышеуказанным, военнослужащие национального флота просят жителей Одесской и Николаевской областей с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.
Также пресс-центр ВМС обращается с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие».
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Сергей Гриневецкий
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