ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории области
13:58 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории Одесской и Николаевской областей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-центре Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.

В сообщении пресс-центра отмечается, что «в течение недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия.

В связи с вышеуказанным, военнослужащие национального флота просят жителей Одесской и Николаевской областей с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.

Также пресс-центр ВМС обращается с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:53 19.01.2017
Первый фестиваль китайского кино откроется завтра в Одессе
17:32 19.01.2017
Около 9 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Одессе
16:52 19.01.2017
В АМПУ состоялось совещание с представителем Минтранса Канады по вопросам морской безопасности
15:38 19.01.2017
99 краж грузов и матценностей ОЖД было раскрыто в 2016 году
13:47 19.01.2017
Глава облсовета наградил правоохранителей, задержавших убийцу женщины и 2-летней девочки


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009