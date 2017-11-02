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Производство сельхозпродукции в области за год возросло на 1,4%
14:29 / 11.11.2017
ОДЕССА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-сентябре 2017 г. индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. составил 101,4%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 11 ноября, в Главном управлении статистики в Одесской области.
Как отметили в главстатуправлении, в январе-сентябре 2017 г. индекс сельхозпродукции по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. составил 101,4%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях — 102,9%, в хозяйствах населения — 99,2%.
По состоянию на 1 октября зерновые и зернобобовые культуры скошены и обмолочены на площади 1097,3 тыс. га, что составляет 92,5% площадей, засеянных под урожай текущего года.
Производство зерна в первоначально оприходованном весе составил 4 млн. 41,6 тыс. т.
Средняя урожайность культур зерновых и зернобобовых во всех категориях хозяйств составляет 36,8 ц с 1 га (против 37,7 ц с 1 га в 2016 г.), в том числе в сельхозпредприятиях — 38,5 ц с 1 га, в хозяйствах населения — 33,1 ц с 1 га.
Производство картофеля составило 393,2 тыс. т (по сравнению с показателем начала октября 2016 г. уменьшилось на 27,3%), овощей открытого грунта — 245,0 тыс. т (уменьшилось на 15,5%). Производство плодово-ягодной продукции составило 79,4 тыс. т и возросло на 6,5%, винограда — 130,0 тыс. т (на 3,8% больше).
На начало октября этого года хозяйствами населения выращено 27% общего объема производства зерна, 99% картофеля, 86% овощей, 97% плодов и ягод.
В хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2017 г. общие объемы производства мяса (реализации сельскохозяйственных животных в живой массе) составляли 43,4 тыс. т (по сравнению с январем-сентябрем 2016г. на 1,4% меньше), молока — 275,1 тыс. т (меньше на 5,7%), яиц — 256,3 млн. шт (меньше на 6,3%), шерсти — 971,0 т (на 3,1% меньше).
На 1 октября общее поголовье крупного рогатого скота составило 185,6 тыс. голов (на 3,5% меньше, чем на 1 октября 2016 -г.), в том числе коров — 95,7 тыс. голов (на 3,4% меньше), свиней — 292,1 тыс. голов (на 19,8% меньше), овец и коз — 354,7 тыс. голов (на 2,4% меньше), птицы домашней — 4,8 млн. голов (на 6,6% меньше).
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Сергей Гриневецкий
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