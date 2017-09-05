ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




«Посев озимых под урожай следующего года проходит в сложных погодных условиях», — Управление агрополитики ОГА
15:27 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Управления аграрной политики Иван Петрив Одесской ОГА сообщил, что посев озимых под урожай следующего года проходит в сложных погодных условиях из-за недостатка влаги в почве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, начальник Управления отметил, что существуют проблемы есть с посевом под урожай следующего года. Три месяца на юге региона не было длительных дождей. Как следствие, аграрии получили очень сухую землю. Пока они засеяли только половину культур. Однако две трети посевной площади обещают заполнить до конца октября.

«Посев озимых культур под урожай следующего года проходит в сложных погодных условиях. Три месяца в южной части региона длительная засуха, как следствие — нулевой запас влаги. Учитывая неблагоприятную ситуацию с погодой, Управлением аграрной политики рекомендовано до середины октября засеять две трети посевной площади. Сейчас засеяно 56% от прогноза», — сообщил И. Петрив.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:11 10.10.2017
«7 километр» предлагает будущим молодожёнам все товары для подготовки к свадьбе
17:03 10.10.2017
В среду, 11 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
15:24 10.10.2017
Уборка урожая в Одесской области завершится в конце октября
14:43 10.10.2017
Первая международная конференция «Деньги и порты-2017» пройдет 26 октября в Одессе
14:27 10.10.2017
Региональная комиссия по борьбе с коррупцией в органах МВД создана в Одесской области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.029