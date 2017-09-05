«Посев озимых под урожай следующего года проходит в сложных погодных условиях», — Управление агрополитики ОГА

15:27 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Управления аграрной политики Иван Петрив Одесской ОГА сообщил, что посев озимых под урожай следующего года проходит в сложных погодных условиях из-за недостатка влаги в почве, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, начальник Управления отметил, что существуют проблемы есть с посевом под урожай следующего года. Три месяца на юге региона не было длительных дождей. Как следствие, аграрии получили очень сухую землю. Пока они засеяли только половину культур. Однако две трети посевной площади обещают заполнить до конца октября.

«Посев озимых культур под урожай следующего года проходит в сложных погодных условиях. Три месяца в южной части региона длительная засуха, как следствие — нулевой запас влаги. Учитывая неблагоприятную ситуацию с погодой, Управлением аграрной политики рекомендовано до середины октября засеять две трети посевной площади. Сейчас засеяно 56% от прогноза», — сообщил И. Петрив.