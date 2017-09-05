|
|
Более 15 тысяч тонн риса уже собрано в Килийском районе
11:53 / 10.10.2017
ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Килийском районе завершается сбор риса — на сегодняшний день уже собран урожай с 2/3 площадей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, в Килийском районе из 4 тыс. 340 га, которые были засеяны рисом, обработано уже 2 тыс. 866 га (66% или две трети общих площадей).
Сейчас в районе уже собрано более 15 тыс. т риса. Урожайность рисовой культуры в нынешнем году составила 55,1 ц с гектара.
В пресс-службе напомни ли, что Одесская область является одним из основных регионов, в котором, благодаря благоприятным условиям, успешно выращивается рисовая культура.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:11 10.10.2017
17:03 10.10.2017
15:27 10.10.2017
«Посев озимых под урожай следующего года проходит в сложных погодных условиях», — Управление агрополитики ОГА
15:24 10.10.2017
14:43 10.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.031
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»