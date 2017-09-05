Более 15 тысяч тонн риса уже собрано в Килийском районе

11:53 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Килийском районе завершается сбор риса — на сегодняшний день уже собран урожай с 2/3 площадей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в Килийском районе из 4 тыс. 340 га, которые были засеяны рисом, обработано уже 2 тыс. 866 га (66% или две трети общих площадей).

Сейчас в районе уже собрано более 15 тыс. т риса. Урожайность рисовой культуры в нынешнем году составила 55,1 ц с гектара.

В пресс-службе напомни ли, что Одесская область является одним из основных регионов, в котором, благодаря благоприятным условиям, успешно выращивается рисовая культура.