Более десятка уголовных дел открыто за месяц в области по фактам аграрного рейдерства

09:44 / 06.09.2017

ОДЕССА, 06 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За месяц работы штаба по борьбе с аграрным рейдерством в Одесской области возбуждено более десятка уголовных производств в связи с попытками захвата урожая и сельскохозяйственных земель, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, в ходе очередного заседания штаба под председательством первого заместителя председателя ОГА Александра Терещука было объявлено, что за месяц работы штаба удалось остановить десятки попыток захвата урожая или земли на территории Одесской области. По некоторым фактам уже возбуждено уголовное производство — таких дел больше десяти.

Вице-губернатор отметил, что попытки рейдерства зафиксированы по всем районам области.

«Рейдеры работают в тесной связи иногда с правоохранительными органами, иногда с администрациями, с городскими головами. Так произошло в Ширяевском районе. Уже подготовлена информация для прокурора области, начальника полиции области, генерального прокурора, чтобы было проведено служебное расследование относительно участия правоохранителей в схемах и приняты соответствующие меры. Если это касается представителей власти, то также будет реакция со стороны председателя ОГА. По каждому факту мы работаем индивидуально, но все должно быть в рамках закона: кто посеял урожай, то его и собирает», — отметил А. Терещук.

По словам представителей полиции, чтобы выяснить, кто именно должен собирать урожай на том или ином участке, нужны экспертизы документов, которые занимают время. Но некоторые материалы уже готовят к передаче в суд.

«Горячая пора была в июне, когда собиралась пшеница, и вот в августе, когда начинают собирать подсолнечник и другие поздние культуры. Недавно подобные случаи были в Измаиле, Ананьеве. Полиция сразу выехала, остановила все работы, потом выяснили, кто владелец, и он уже собрал урожай», — отметил начальник Управления превентивной деятельности Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.