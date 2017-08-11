12 тысяч гектаров земель в Одесской области заражено амброзией

13:45 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Колонии опасного для сельхозкультур и земель сорняка амброзии произрастают во всех 26 районах области на общей площади 12 тысяч гектаров, передаёт корреспондент ИА «Контекс-Причерноморье».

Об этом начальник карантина растений Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Игорь Омельченко рассказал сегодня 28 августа, на аппаратном совещании в ОГА.

По словам И. Омельченко, амброзией полыннолистной поражено в Одесской области 12 тыс. га — таковы данные мониторинга, который проводило его ведомство в этом году. Специалист подчеркнул, что с 2016 года поражённая площадь в области не увеличивалась, причём, по сравнению с другими областями, в Одесской ещё не так катастрофически обстоят дела.

«Вот в Николаевской области, к примеру, поражено амброзией более 800 тыс. га, а в Кировоградской — 290 тыс. га», — привёл показатели соседей чиновник.

Правда, на вопрос губернатора Максима Степанова, каким образом выявлялась площадь поражённых территорий, И. Омельченко ответить не смог.

Кроме того, было отмечено, что до сих пор нет ни единой, тем более, профинансированной программы по борьбе с опасным сорняком в регионе. А по заданию губернатора, подчеркнул И. Омельченко, его ведомству нужно около месяца на разработку и внедрение программы борьбы с амброзией хотя бы в 19 районах области.

Специалист напомнил, что амброзия полыннолистная, особенно весной, во время цветения, является источником особо опасного аллергена для людей, страдающих аллергией на растительную пыльцу. Этот сорняк также препятствует здоровой вегетатике сельхозкультур, чем наносит ущерб урожаю.