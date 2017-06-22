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Более 2 тысяч комбайнов заняты сегодня в уборке ранних зерновых на полях Одесской области
15:46 / 27.06.2017
ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 2 тысячи 122 единицы зерноуборочных комбайнов были привлечены в течение последних суток к сбору урожая ранних зерновых на полях Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе Одесского областного совета.
В пресс-службе напомнили, что в этом году жатва на юге области началась с 20 июня (а это на 10 дней позже, чем в прошлом году) в связи с холодной весной. В Ренийском Килийском, Измаильском районах аграрии уже приступили к сбору зерновых и зернобобовых культур. Погодные условия пока благоприятствуют уборке урожая.
В целом в уборочных работах последних суток были задействованы 2 тыс. 122 зерноуборочных комбайна, а всего было привлечено 4,4 тыс. зерноуборочных комбайнов (3,3 тыс. — из Одесской области и 1 тыс. 157 — из других областей).
По данным пресс-службы, площадь уборки ранних зерновых в 2017 году в Одесской области составляет 1,5 млн. га. Остальные площади засеяны соей, овощами, кормовыми и другими культурами.
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