16:48 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Уборка озимого ячменя началась в Одесской области — почти с недельной задержкой из-за непогоды, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 26 июня в интервью агентству рассказал ведущий инспектор отдела развития агропромышленного производства Департамента экологии и природных ресурсов ОГА Иван Панчишин.

По данным И. Панчишина, уборка озимого ячменя пока началась только в 9 из 26 районов Одесской области. Охват территории — от Ренийского до Березовского районов. На сегодняшний день убрано 7 тыс. га этой культуры и намолочено 27 тыс. тонн при урожайности в 38,6 ц с га.

«В принципе, мы довольны такой урожайностью, поскольку и в среднем ожидали до 30 центнеров с гектара. Кроме того, в каждом районе всё индивидуально: зависит от поля, погоды, специалистов... В лидерах пока что Болградский район, где урожайность составила 52 ц с га. А самые низкие показатели в Березовском районе — но там и убран ячмень только с 77 га посевных площадей...», — сообщил он.

И. Панчишин также добавил, что «Далеко идущие прогнозы делать рано. Предстоит убрать 280 тыс. га озимого ячменя и 10 тыс. га рапса».

«Надеюсь, что к концу недели начнёт «подходить» озимая пшеница и горох», — также сообщил специалист.

По мнению И. Панчишина, дожди приостановили уборку, но при этом дали хорошую влагообеспеченность поздним культурам, таким, как подсолнечник, просо и другим зерновым.