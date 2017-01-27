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«Прогнозируемый мороз может нанести большой урон виноградникам области», — эксперт
14:16 / 18.04.2017
ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украинского бюро винограда и виноделия Иван Плачков считает, что прогнозируемые синоптиками заморозки могут нанести большой урон виноградникам области, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом эксперт заявил сегодня, 18 апреля, в интервью агентству.
Как отметил И. Плачков, если температура 3-4 градуса мороза, которую прогнозируют синоптики, продержится более суток, это нанесёт серьёзный урон виноградарству Одесского региона.
«Если заморозки продержатся более 12 часов, распустившиеся почки погибнут, и это нанесёт ущерб виноградарям области», — отметил он.
Президент Украинского бюро винограда и виноделия добавил, что это будет тем более обидно, поскольку после отмены Закона об обязательном получении виноградарями лицензии за полмиллиона гривен в регионе начало возрождаться виноделие.
«Мне известно, что только за последний год в Болградском и Измаильском районах появилось 5 новых винодельческих хозяйств... Хотя этого, конечно, недостаточно. К примеру, во Франции на сегодняшний день существует 63 тыс. марок вина, а в Украине — 17», — отметил И. Плачков.
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