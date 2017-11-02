Достопримечательности юга области планируют включить в новый туристический маршрут протяженностью 295 километров

10:19 / 01.12.2017

ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Достопримечательности юга Одесской области планируют включить в новый маршрут активного туризма протяженностью 295 километров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, «В следующем году в Одесской области может появиться новый туристический маршрут «Путешествуй активно Южной Пальмирой», длина которого составляет 295,12 км. Он станет частью пилотного проекта развития активного туризма в Украине. В частности, предусмотрено создание отдельного большого туристического маршрута, который должен связать три южные области Украины: Одесскую, Николаевскую и Херсонскую».

Туристический маршрут «Южная Пальмира» будет начинаться с крепости «Измаил», на территории которой находится значительное количество памятников национального значения, объекты религиозного туризма, большой Дендрологический парк (Измаильский район, г. Измаил). В его состав войдут более 16 туристических объектов. Среди них — г. Вилково с протяженностью каналов 72 км.

Также туристы смогут посетить Аккерманскую крепость, Национальный природный парк «Тузловские лиманы», известные одесские катакомбы и другие архитектурные достопримечательности . Кроме этого, в перечень объектов включены развлекательные и спортивные комплексы: аквапарк, дайвинг-центр, ипподром и конно-спортивный клуб, Вейт-парк и клуб для альпинистов.

Предполагается, что проект «Путешествуй активно Южной Пальмирой» получит полную маркировку в соответствии с украинским законодательством. Сейчас должно быть установлено 37 указательных туристических знаков, 21 информационный туристический знаков, и по одному туристическому знаку в начале и в конце туристического пути — г. Измаил, крепость «Измаил» и с. Калиновка.

СПРАВКА: «Южная Пальмира» — поэтическое название Одессы, данное ей по аналогии с «Северной Пальмирой» — как именовали в XVIII-XIX веках Санкт-Петербург, сравнивая его с известным древним городом Пальмирой, находившимся на пересечении торговых путей на Ближнем Востоке (на территории нынешней Сирии).