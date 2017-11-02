45 новых туристических маршрутов запустят в Одесской области в следующем году

13:23 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2018 году в Одесской области планируют запустить 45 новых туристических маршрутов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, в 2018 году в Одесской области появятся 45 новых туристических маршрутов: 14 — развлекательных, 13 — религиозных, столько же экологических и 5 — гастрономических.

По данным Управления туризма, рекреации и курортов Одесской ОГА, на данный момент в области существует 35 туристических маршрутов. Одним из самых популярных является экологическое путешествие «Вилково — поселение Липованское» в район дельты Дуная. Также спросом пользуется «Казацкая Одесская» — маршрут предполагает посещение места битвы казацких атаманов в Лузановке, а также единственного на юге Украины музея «Истории развития Украинского казачества». Туристы могут ознакомиться с казацким мемориалом XVIII-XX веков в поселке Усатово, посетить Нерубайские катакомбы, памятник атаману Головатому и дуб «Черная ночь» — самое старое дерево в Одессе, с которым связано множество казачьих историй.

Популярен среди туристов и гастрономический маршрут «Дунайская дельта — 0 км». Это путешествие в дельту Дуная, где ее участники пробуют приготовленную на костре рыбацкую уху с местным вином, а также чай на травах из дровяного самовара.

В перечне популярных маршрутов в Одесской области, среди прочих, «Одесские катакомбы» и «Аккерманская крепость».

При этом в бюджет Одесской области от уплаты туристического сбора за 9 месяцев 2017 г. поступило 5 миллионов 239,5 тысяч гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. эта сумма выросла на 27,5%.