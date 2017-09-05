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Биометрические паспорта одесситы начнут получать без задержек с конца декабря
13:10 / 11.10.2017
ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Биометрические загранпаспорта жители Одесского региона начнут получать в сроки, без задержек, с конца декабря, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом в интервью агентству рассказала начальник Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области Алёна Погребняк.
По данным ГМС, на сегодняшний день в Украине уже выдано более 4 млн. биометрических загранпаспортов, наличие которых позволяет украинцам путешествовать в европейские страны без виз. Ежедневно все подразделения Миграционной службы выдают 25 тыс. паспортов. Доля Одесского региона — 1 тыс. 400 паспортов ежедневно. С такими показателями наш регион уступает только Львову и Киеву. А сам ажиотаж на получение биометрического паспорта, который начался сразу после введения безвизового режима, уменьшился только на 10%. И, по словам начальника Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области, «услуга остаётся очень востребованной».
«С началом волны европейского «зимнего отдыха» (горнолыжные курорты Польши, Болгарии, турмаршруты других стран), возникает другая проблема — Полиграфкомбинат не успевает напечатать необходимое количество паспортных бланков», — рассказала А. Погребняк. Однако, по её данным, сейчас предприятие закупает новое оборудование (это является процессом длительным, поскольку необходимо пройти тендерные процедуры) — и уже с конца декабря 2017 года все паспорта будут оформляться в срок. Срочные — в течение 10 рабочих дней за 810 грн., а не срочные будут оформляться в течение 20 рабочих дней за 536 грн.
Начальник ведомства также напомнила, что на официальном сайте ГМС можно заполнить анкету на постановку в электронную очередь. Ответ приходит в течение 15 минут.
«Не надо искать знакомых, не нужно обращаться в какие-то турагентства и всевозможные юридические конторы, не нужно стоять в очередях днём и ночью и отмечаться по спискам. Можно записаться через интернет в электронную очередь», — заявила А. Погребняк.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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