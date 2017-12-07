Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 14 декабря 11:59 / 14.12.2017 ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 14 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2726.7490 — 3200.1126 — 4.6103 — Банк «Восток» 2725,00 2755,00 3210,00 3240,00 4,300 4,700 Банк «Пивденный» 2740,00 2770,00 3224,00 3276,00 4,000 4,650 ПАО «Марфин Банк» 2736,00 2769,00 3210,00 3280,00 2,000 4,800 КБ «Мистобанк» 2725,00 2765,00 3180,00 3240,00 4,200 4,700 АКБ «ОТП Банк» 2730,00 2765,00 3210,00 3280,00 — — АТ «Ощадбанк» 2725,00 2765,00 3145,00 3245,00 3,300 4,630 «ПриватБанк» 2730,00 2770,00 3220,00 3270,00 4,550 4,800 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2720,00 2770,00 3200,00 3280,00 4,590 4,700 «7 километр» 2760,00 2775,00 3250,00 3280,00 4,550 4,650 «Книжка» 2765,00 2780,00 3250,00 3285,00 4,550 4,650 версия для печати