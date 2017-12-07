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«Кредитный рейтинг Одессы сохраняется на уровне uaАА-», — РА «Кредит-Рейтинг»
12:59 / 13.12.2017
ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга городу Одессе на уровне uaАА-, прогноз рейтинга — стабильный, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 12 декабря рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга городу Одессе на уровне uaАА-. Прогноз рейтинга — стабильный.
Кредитный рейтинг основывается на результатах анализа экономических и финансовых показателей за І полугодие 2017 года, данных о демографической ситуации, состоянии рынка труда, информации относительно долговых обязательств города, имеющейся в распоряжении коммунальной собственности и перспективных планах на будущее.
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAА характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Знак -» обозначает промежуточную категорию (уровень) рейтинга относительно основных категорий (уровней).
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: высокий уровень бюджетной обеспеченности города; высокие темпы роста доходной части бюджета без учета трансфертов; диверсификация хозяйственного комплекса города по видам экономической деятельности, а также низкий уровень концентрации поступлений в бюджет по основным плательщикам налогов и других обязательных платежей; умеренная чувствительность хозяйственного комплекса и бюджета города к экономическим рискам; эффективная политика городских властей по управлению местным долгом с целью оптимизации его объема и структуры, хорошая кредитная история.
Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: высокая потребность в привлечении дополнительного финансирования, в том числе на восстановление объектов городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; влияние негативных факторов на финансовый рынок и невысокая деловая активность в отдельных секторах экономики, что негативно влияет на потенциал роста и платежеспособность экономических субъектов.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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