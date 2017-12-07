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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 11 декабря
11:57 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 11 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2710.9345 3183.1793 4.5730
Банк «Восток» 2700,00 2725,00 3180,00 3215,00 4,300 4,700
Банк «Пивденный» 2710,00 2721,00 3185,00 3215,00 4,000 4,650
ПАО «Марфин Банк» 2706,00 2727,00 3170,00 3220,00 2,000 4,800
КБ «Мистобанк» 2700,00 2735,00 3170,00 3230,00 4,250 4,650
АКБ «ОТП Банк» 2707,00 2727,00 3175,00 3225,00
АТ «Ощадбанк» 2700,00 2725,00 3100,00 3222,00 3,300 4,620
«ПриватБанк» 2710,00 2730,00 3190,00 3220,00 4,500 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2695,00 2730,00 3170,00 3210,00 4,530 4,630
«7 километр» 2720,00 2725,00 3200,00 3215,00 4,550 4,600
«Книжка» 2720,00 2730,00 3205,00 3220,00 4,550 4,650

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Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
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