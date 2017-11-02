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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 6 декабря
10:59 / 06.12.2017

ОДЕССА, 06 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 6 декабря, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2716.4406 3218.1672 4.6283
Банк «Восток» 2690,00 2720,00 3190,00 3225,00 4,300 4,700
Банк «Пивденный» 2700,00 2716,00 3200,00 3235,00 4,000 4,650
ПАО «Марфин Банк» 2701,00 2720,00 3190,00 3240,00 2,000 4,800
КБ «Мистобанк» 2700,00 2735,00 3180,00 3250,00 4,250 4,650
АКБ «ОТП Банк» 2705,00 2725,00 3190,00 3240,00
АТ «Ощадбанк» 2690,00 2722,00 3095,00 3225,00 3,300 4,650
«ПриватБанк» 2700,00 2725,00 3200,00 3235,00 4,500 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2695,00 2730,00 3180,00 3230,00 4,550 4,640
«7 километр» 2715,00 2725,00 3210,00 3250,00 4,450 4,550
«Книжка» 2710,00 2730,00 3200,00 3250,00 4,400 4,500

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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