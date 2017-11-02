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Подольск лидирует среди городов Одесской области в «Е-data Рейтинге» от Минфина
09:35 / 04.12.2017

ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Среди городов Одесской области в рейтинге публикаций на Едином веб-портале отчётов об использовании публичных бюджетных средств «Е-data Рейтинг» лидирует Подольск, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе проекта «Е-data Рейтинг» при Министерстве финансов Украины.

Как отметили в пресс-службе, цель рейтинга — поощрить государственных служащих обнародовать на портале Е-data (Едином веб-портале использования публичных средств) информацию относительно расходов бюджетных организаций, которые они возглавляют. Другая важная цель — улучшить качество реестров и информации, которая публикуется на портале Е-data.

Рейтинг городов определяют три параметра. Первый — процент регистрации — это процент зарегистрированных на Едином веб-портале портале использования публичных средств (Е-data) распорядителей и получателей бюджетных средств города. Согласно Закону Украины «Об открытости использования публичных средств» регистрироваться (создавать кабинеты) и обнародовать информацию должны все распорядители и получатели бюджетных средств, но в реальности отчитываются не все.

Второй параметр — наполнение кабинетов — показатель, отражающий, вносит ли распорядитель данные в зарегистрированный кабинет.

Третий — количество внесенных документов — для расчета рейтинга берется относительный прирост количества документов, внесенных на портал e-data.gov.ua распорядителями города.

Конкурс среди 461 города Украины будет проходить до 31 декабря 2017 года, пока же подведены промежуточные итоги по состоянию на 1 октября.

Так, среди городов Одесской области лидирует Подольск (9 место в общеукраинском топе, Є-data рейтинг — 84%), за ним следуют Измаил (15-е место, 83%), Теплодар (44-е место, 78%) и Черноморск (82-е место, 74%).

Во вторую сотню рейтинга попали: Арциз (117-е место), Березовка (164-е место), Белогород-Днестровский (167-е место) и Болград (199-е место).

За ними следуют: Одесса (218-е место, Є-data рейтинг — 64%), Вилково (221-е место), Килия (229-е место), Рени (246-е место), Раздельная (252-е место), Татарбунары (256-е место), Балта (268-е место), Беляевка (273-е место).

В отстающих — Южный (306-е место) и Ананьев (323-е место).

Интерактивная карта рейтинга.

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