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«Поступления в горбюджет за год возросли в 1,3 раза», — департамент финансов
14:28 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным заместителя городского головы, директора Департамента финансов горсовета Светланы Бедреги, поступления в бюджет г. Одессы по итогам 9 месяцев составили 5 млрд. 231 млн. грн. и возросли в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом вице-мэр сообщила сегодня, 30 ноября, в ходе заседания исполнительного комитета Одесского горсовета.
По наблюдению корреспондента агентства, заседание исполкома под председательством первого вице-мэра Анатолия Орловского длилось менее 35 минут, что не помешало присутствующим рассмотреть ряд важных вопросов, в частности, об исполнении бюджета города за 9 месяцев.
Выступавшая по данному вопросу С. Бедрега отметила, что сумма поступлений в горбюджет за 3 квартала составила 5 млрд. 231 млн. грн. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 1 млрд. 216 млн. грн. или в 1,3 раза. В общий фонд бюджета поступило 4 млрд. 964 млн. грн., что составляет 102% от плановых показателей, а это на 30% больше от уровня прошлого года.
«Хочу отметить, что такой же показатель исполнения местных бюджетов в среднем по стране», — добавила руководитель департамента финансов. По её словам, все плановые показатели по всем запланированным источникам поступлений выполняются и перевыполняются.
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Сергей Гриневецкий
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