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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 30 ноября
11:54 / 30.11.2017
ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 30 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
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Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
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