Облбюджет на следующий год планируют увеличить на 11%

16:34 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2018 году планируется увеличение объема бюджета Одесской области на 11,2% по сравнению с текущим годом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Предварительные расчеты показателей бюджета области-2018 были представлены сегодня на заседании коллегии Одесской ОГА.

«Бюджет — консервативный по всем показателям. Однако наша команда сделала программы более системными и глобальными. Предусмотрено их комплексное финансирование: из местного, районного, областного и государственного бюджетов. Такой подход стал возможным благодаря процессу децентрализации, существенно увеличившему доходы местных общин. При этом необходимо провести инвентаризацию земель и усилить борьбу с «теневыми» зарплатами», — отметил председатель ОГА Максим Степанов.

По предварительным расчетам финансовый ресурс области составит более 10 млрд. гривен, что на 11,2% выше показателей текущего года.

Среди приоритетов на 2018 год остается социальная поддержка населения, медицина и ремонт дорог. Кроме того, М. Степанов сообщил, что 244 миллиона гривен зарезервировано под финансирование колледжей, находящихся на территории области, хотя, по его мнению, эта статья расходов должна остаться за Государственным бюджетом.

«Впервые за последние годы в проекте областного бюджета предусмотрены необходимые средства на противопожарную безопасность в бюджетных учреждениях — в размере более 111 тысяч гривен. Кроме того, планируется привлечь ресурс Государственного бюджета для сохранения Аккерманской крепости, Украинского театра, Музея морского флота», — сообщила директор Департамента финансов ОГА Марина Зинченко.

Проект бюджета будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии Одесского областного совета, назначенной на декабрь. До того времени будут внесены коррективы согласно основным положениям Бюджетного кодекса Украины и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», который должна принять Верховная Рада Украины.