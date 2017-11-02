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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 23 ноября
11:53 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 23 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2664.7562 3130.8221 4.5161
Банк «Восток» 2660,00 2685,00 3130,00 3160,00 4,200 4,500
Банк «Пивденный» 2671,00 2690,00 3150,00 3195,00 3,900 4,500
ПАО «Марфин Банк» 2672,00 2689,00 3140,00 3190,00 2,000 4,700
КБ «Мистобанк» 2650,00 2685,00 3100,00 3170,00 4,200 4,500
АКБ «ОТП Банк» 2665,00 2685,00 3135,00 3185,00
АТ «Ощадбанк» 2650,00 2685,00 3065,00 3150,00 3,300 4,550
«ПриватБанк» 2670,00 2695,00 3150,00 3190,00 4,400 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2660,00 2695,00 3130,00 3160,00 4,450 4,580
«7 километр» 2675,00 2685,00 3140,00 3190,00 4,400 4,500
«Книжка» 2670,00 2690,00 3130,00 3190,00 4,400 4,500

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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