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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 22 ноября
11:56 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 22 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2649.2211 3104.3573 4.4554
Банк «Восток» 2640,00 2675,00 3100,00 3145,00 4,200 4,400
Банк «Пивденный» 2660,00 2675,00 3117,00 3154,00 3,900 4,500
ПАО «Марфин Банк» 2658,00 2676,00 3100,00 3150,00 2,000 4,600
КБ «Мистобанк» 2650,00 2685,00 3100,00 3170,00 4,200 4,500
АКБ «ОТП Банк» 2655,00 2675,00 3105,00 3155,00
АТ «Ощадбанк» 2642,00 2675,00 3062,00 3137,00 3,300 4,500
«ПриватБанк» 2665,00 2690,00 3130,00 3170,00 4,400 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2645,00 2680,00 3120,00 3150,00 4,400 4,500
«7 километр» 2665,00 2680,00 3120,00 3170,00 4,400 4,500
«Книжка» 2660,00 2680,00 3110,00 3170,00 4,400 4,500

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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