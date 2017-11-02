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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 17 ноября
11:45 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 17 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2647.6407 3116.5379 4.4135
Банк «Восток» 2640,00 2675,00 3120,00 3165,00 4,200 4,600
Банк «Пивденный» 2645,00 2665,00 3111,00 3151,00 4,000 4,500
ПАО «Марфин Банк» 2647,00 2666,00 3100,00 3150,00 2,000 4,600
КБ «Мистобанк» 2650,00 2690,00 3110,00 3180,00 4,100 4,450
АКБ «ОТП Банк» 2645,00 2669,00 3110,00 3160,00
АТ «Ощадбанк» 2645,00 2678,00 3070,00 3145,00 3,300 4,480
«ПриватБанк» 2655,00 2680,00 3130,00 3170,00 4,350 4,600
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2645,00 2685,00 3120,00 3160,00 4,300 4,450
«7 километр» Выходной
«Книжка» 2665,00 2685,00 3135,00 3155,00 4,500 4,600

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Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
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