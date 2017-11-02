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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 15 ноября
11:54 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 15 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2649.6372 3111.9989 4.4442
Банк «Восток» 2660,00 2685,00 3120,00 3165,00 4,200 4,500
Банк «Пивденный» 2655,00 2680,00 3130,00 3190,00 4,000 4,600
ПАО «Марфин Банк» 2658,00 2679,00 3110,00 3160,00 2,000 4,600
КБ «Мистобанк» 2650,00 2685,00 3080,00 3140,00 4,200 4,600
АКБ «ОТП Банк» 2650,00 2675,00 3110,00 3167,00
АТ «Ощадбанк» 2645,00 2676,00 3065,00 3135,00 3,300 4,500
«ПриватБанк» 2650,00 2680,00 3120,00 3170,00 4,300 4,600
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2645,00 2680,00 3110,00 3150,00 4,300 4,440
«7 километр» 2670,00 2680,00 3090,00 3140,00 4,400 4,500
«Книжка» 2660,00 2680,00 3080,00 3150,00 4,400 4,500

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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