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Одесса стала лидером рейтинга «финансового здоровья бюджетов городов и регионов Украины»
16:48 / 14.11.2017
ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесса заняла первое место в рейтинге «финансового здоровья бюджетов городов и регионов Украины», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 14 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, обновленный рейтинг финансового здоровья бюджетов городов и регионов Украины в виде веб-платформы budgets.icps.com.ua представили Международный центр перспективных исследований (МЦПИ, Украина) совместно с Институтом социальных и экономических реформ (INEKO, Словакия) в рамках проекта «Прозрачные, финансово здоровые и конкурентоспособные органы местного самоуправления в Украине» при поддержке Посольства США.
Портал содержит данные по более чем 70 муниципалитетам — экспертами проанализировали доходную и расходную части каждого из бюджетов, официальные трансферты, особенности кредитования и финансирования их дефицитов.
В расчетные финансовые показатели были включены следующие индексы: основной баланс, основной баланс в расчете на 1 жителя, прибыль на 1 жителя, зависимость местного бюджета от местных налогов и сборов, зависимость от финансовой помощи, налоговая способность, трансфертная стабильность, бюджетное обеспечение, налоговая автономия, коэффициенты выполнения бюджета и обеспечения общего долга.
Согласно данным исследования, самый высокий уровень финансового здоровья среди городов продемонстрировали: Одесса (8 баллов из 10 возможных), Ровно (7.5) и Полтава (7.1).
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Сергей Гриневецкий
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