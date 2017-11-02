Вице-мэр представила основные планируемые расходы горбюджета-2018

15:15 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель Одесского городского головы, начальник Департамента финансов Светлана Бедрега сегодня, 10 ноября, представила прогнозируемый бюджет города на 2018 год и его основные статьи расхода, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметила С. Бедрега, «в этом году мы представляем бюджет достаточно рано, чтобы все могли заранее с ним ознакомиться. Кроме того, это нам позволяет сделать новое законодательство. Изменения же в бюджете-2018 касаются не доходной, а расходной части, где ряд полномочий передаётся местным органам самоуправления».

Так, по её словам, на образование (зарплаты, питание льготных категорий, оплату коммунальных услуг) планируется выделить 145 млн. грн. На обеспечение работы «Горэлектротранса» — 230 млн. грн., причём, как подчеркнула С. Бедрега, здесь большая часть расходов будет связана с оплатой электроэнергии. Услуги связи — оплата телефонов, установленных льготному контингенту, — 7 млн. грн.

Без увеличения финансирования осталось КП «Теплоснабжение». Поскольку «все доходы, которые будут туда поступать, распределяются методом расщепления. В реальности, будет оставаться предприятию 14%», — пояснила финансист.

«Что касается всех льгот, то, как мы подсчитали, городу понадобится не менее 200 млн. грн.», — сообщила она.