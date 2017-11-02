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Департамент финансов Одесского горсовета спрогнозировал горбюджет-2018
14:34 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюджет Одессы на 2018 год прогнозируется в размере 8 млрд. 340 млн. 950 тыс. грн., передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом заместитель городского головы, начальник Департамента финансов горсовета Светлана Бедрега рассказала сегодня, 10 ноября, на презентации городского бюджета-2018.

Главный финансовый документ города на 2018 год главный финансист города назвала «вновь социально направленным».

Так, горбюджет 2018 года прогнозируется в размере 8 млрд. 340 млн. 950 тыс. грн., что почти на 1 млрд. больше, чем бюджет нынешнего года. А основными статьями расходов станут медицина, образование, городской транспорт, выплаты льготным категориям граждан.

«Эта цифра прогнозируется без учёта медицинской и образовательной субвенций, а также других каких-либо субвенций и трансфертов», — подчеркнула С. Бедрега.

«У нас за этот год пока не освоен ещё 1 млрд. 800 тыс. грн., но деньги останутся на наших счетах. По бюджету развития, если исключить депутатский фонд и общественный бюджет, уже освоено 90% средств», — рассказала руководитель департамента.

По её словам, в частности, из депутатского фонда освоено только 50% средств. Кредиторская задолженность отсутствует.

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