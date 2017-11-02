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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 8 ноября
11:25 / 08.11.2017
ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 8 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
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Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
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