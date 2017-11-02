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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 8 ноября
11:25 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 8 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2675.1287 3092.9838 4.5763
Банк «Восток» 2660,00 2690,00 3090,00 3130,00 4,200 4,600
Банк «Пивденный» 2666,00 2678,00 3082,00 3132,00 4,000 4,650
ПАО «Марфин Банк» 2666,00 2680,00 3070,00 3130,00 2,000 4,600
КБ «Мистобанк» 2670,00 2705,00 3090,00 3160,00 4,200 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2665,00 2685,00 3075,00 3130,00
АТ «Ощадбанк» 2665,00 2690,00 3065,00 3130,00 3,500 4,600
«ПриватБанк» 2665,00 2690,00 3085,00 3125,00 4,400 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2660,00 2690,00 3090,00 3130,00 4,500 4,570
«7 километр» 2680,00 2690,00 3090,00 3140,00 4,400 4,500
«Книжка» 2670,00 2690,00 3080,00 3150,00 4,400 4,500

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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