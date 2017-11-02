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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 7 ноября
11:52 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 7 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2685.0348 3111.9553 4.5953
Банк «Восток» 2660,00 2695,00 3090,00 3130,00 4,200 4,500
Банк «Пивденный» 2670,00 2684,00 3075,00 3130,00 4,000 4,650
ПАО «Марфин Банк» 2669,00 26880,00 3070,00 3130,00 2,000 4,600
КБ «Мистобанк» 2680,00 2705,00 3090,00 3160,00 4,250 4,650
АКБ «ОТП Банк» 2680,00 2695,00 3095,00 3140,00
АТ «Ощадбанк» 2668,00 2695,00 3075,00 3135,00 3,500 4,630
«ПриватБанк» 2675,00 2700,00 3100,00 3140,00 4,400 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2670,00 2705,00 3095,00 3150,00 4,500 4,580
«7 километр» 2685,00 2695,00 3110,00 3150,00 4,520 4,570
«Книжка» 2680,00 2700,00 3100,00 3155,00 4,550 4,650

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Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
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