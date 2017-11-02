Одесса > Новости > Финансы Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 7 ноября 11:52 / 07.11.2017 ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 7 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре». USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR) покупка продажа покупка продажа покупка продажа НБУ 2685.0348 — 3111.9553 — 4.5953 — Банк «Восток» 2660,00 2695,00 3090,00 3130,00 4,200 4,500 Банк «Пивденный» 2670,00 2684,00 3075,00 3130,00 4,000 4,650 ПАО «Марфин Банк» 2669,00 26880,00 3070,00 3130,00 2,000 4,600 КБ «Мистобанк» 2680,00 2705,00 3090,00 3160,00 4,250 4,650 АКБ «ОТП Банк» 2680,00 2695,00 3095,00 3140,00 — — АТ «Ощадбанк» 2668,00 2695,00 3075,00 3135,00 3,500 4,630 «ПриватБанк» 2675,00 2700,00 3100,00 3140,00 4,400 4,700 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2670,00 2705,00 3095,00 3150,00 4,500 4,580 «7 километр» 2685,00 2695,00 3110,00 3150,00 4,520 4,570 «Книжка» 2680,00 2700,00 3100,00 3155,00 4,550 4,650 версия для печати