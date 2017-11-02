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Поступления горбюджета Одессы за 10 месяцев составили 4,7 миллиарда гривен
12:47 / 04.11.2017
ОДЕССА, 04 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 10 месяцев 2017 г. в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 4 млрд. 705,9 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 4 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, за 10 месяцев в бюджет города (без учета трансфертов и собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 4 млрд. 705,9 млн. грн. или 103,5% от утвержденного плана на январь-октябрь 2017 г. и 82,6% от годового плана.
В общий фонд бюджета города (без учета трансфертов) за январь-октябрь 2017 г. поступило 4 млрд. 453,9 млн. грн. или 103,2% от утвержденного плана на январь-октябрь 2017 г. и 82,0% от годового плана. В сравнении с соответствующим периодом 2016 года поступления увеличились на 30,8% или на 1 млрд. 49,1 млн. грн.
Плановые показатели на январь-октябрь 2017 г. по всем источникам доходов общего фонда выполнены.
Основными бюджетоформирующими источниками общего фонда бюджета города Одессы являются: налог на доходы физических лиц (53,1% поступлений общего фонда) — 2 млрд. 364,0 млн. грн., единый налог (14,5% поступлений общего фонда) — 647,3 млн. грн.; плата за землю (12,8% поступлений общего фонда) — 569,7 млн. грн.; акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров (4,8% поступлений общего фонда) —211,7 млн. грн.
При годовом плане 264,0 млн. грн. в бюджет развития (без учета трансфертов) за январь-октябрь фактически поступило 249,6 млн. грн., из них: от продажи земли и отчуждения имущества, находящегося в коммунальной собственности, — 156,1 млн. грн., средств паевого участия — 79,8 млн. грн., дивиденды (доход, начисленный на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть коммунальная собственность) — 13,7 млн. грн.
В бюджет города Одессы за 10 месяцев поступили в полном объеме, согласно помесячной росписи, образовательная и медицинская субвенции в суммах 663,2 млн. грн. и 711,1 млн. грн. соответственно.
Всего с начала года в Государственный бюджет перечислено из бюджета города 130,5 млн. грн. реверсной дотации или 75,0% к утвержденному годовому плану.
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Сергей Гриневецкий
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