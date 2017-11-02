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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 3 ноября
11:43 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 3 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2693.1378 3136.1590 4.6364
Банк «Восток» 2670,00 2700,00 3110,00 3150,00 4,300 4,650
Банк «Пивденный» 2687,00 2697,00 3118,00 3168,00 4,000 4,650
ПАО «Марфин Банк» 2681,00 2700,00 3110,00 3155,00 2,000 4,630
КБ «Мистобанк» 2685,00 2705,00 3100,00 3160,00 4,250 4,650
АКБ «ОТП Банк» 2685,00 2705,00 3115,00 3165,00
АТ «Ощадбанк» 2672,00 2697,00 3085,00 3150,00 3,500 4,650
«ПриватБанк» 2685,00 2710,00 3120,00 3160,00 4,500 4,800
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2680,00 2710,00 3120,00 3160,00 4,570 4,640
«7 километр» Выходной
«Книжка» 2685,00 2700,00 3135,00 3155,00 4,550 4,650

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Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
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