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Деньги на компенсацию для Одесской «ТЭЦ» выделены из бюджета развития
12:56 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе ХХ внеочередной сессии Одесского городского совета обнародованы источники финансирования выделенной 95-миллионной компенсации для Одесской «ТЭЦ», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе обсуждения вопроса выделения Одесской «ТЭЦ» компенсации расходов на предоставление услуг населению на ХХ внеочередной сессии Одесского горсовета, депутат Светлана Осауленко задала вопрос об источниках финансирования проекта, поскольку городской бюджет 2017 года был утверждён ещё в конце 2016 года.

Директор Департамента финансов Светлана Бедрега ответила: «в бюджете развития существует статья о недораспределении, за счёт чего мы и смогли выделить 90 млн. грн для «ТЭЦ». Кроме того, ещё 5 млн. грн. мы берём из общего фонда».

По словам С. Бедреги, любые изменения бюджета проходят все согласования, а затем выносятся на сессию.

«Всё проходит через казначейство, но были случаи, когда казначейство не проводило платежи вовсе. Конечно, хотелось бы работать без корректировки бюджета, но приходится вносить поправки», — заявила руководитель департамента финансов.

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