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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 2 ноября
11:53 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 2 ноября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2687.8403 3121.1202 4.6218
Банк «Восток» 2670,00 2700,00 3110,00 3150,00 4,300 4,650
Банк «Пивденный» 2687,00 2697,00 3119,00 3175,00 4,000 4,650
ПАО «Марфин Банк» 2681,00 2700,00 3100,00 3155,00 2,000 4,660
КБ «Мистобанк» 2675,00 2700,00 3100,00 3160,00 4,200 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2675,00 2695,00 3105,00 3155,00
АТ «Ощадбанк» 2667,00 2692,00 3075,00 3140,00 3,500 4,650
«ПриватБанк» 2685,00 2700,00 3110,00 3150,00 4,520 4,800
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2675,00 2700,00 3120,00 3160,00 4,580 4,650
«7 километр» 2685,00 2695,00 3110,00 3160,00 4,550 4,650
«Книжка» 2680,00 2700,00 3100,00 3160,00 4,550 4,650

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Мнения
Сергей Гриневецкий
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