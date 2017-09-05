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Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 30 октября
11:54 / 30.10.2017

ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 30 октября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2687.5781 3118.9344 4.6271
Банк «Восток» 2640,00 2680,00 3100,00 3140,00 4,200 4,600
Банк «Пивденный» 2676,00 2685,00 3085,00 3130,00 4,000 4,650
ПАО «Марфин Банк» 2665,00 2685,00 3075,00 3135,00 2,000 4,610
КБ «Мистобанк» 2670,00 2695,00 3085,00 3150,00 4,200 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2670,00 2690,00 3090,00 3140,00
АТ «Ощадбанк» 2665,00 2692,00 3085,00 3155,00 3,500 4,670
«ПриватБанк» 2670,00 2695,00 3100,00 3140,00 4,400 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2665,00 2695,00 3090,00 3150,00 4,550 4,650
«7 километр» 2675,00 2685,00 3100,00 3140,00 4,550 4,650
«Книжка» 2670,00 2690,00 3090,00 3150,00 4,550 4,640

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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