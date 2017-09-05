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«Бюджет развития города по состоянию на сегодняшний день освоен лишь на 61%», — Депфин горсовета
10:41 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бюджет развития города Одессы по состоянию на сегодняшний день освоен лишь на 61% от годового плана, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега сообщила сегодня, 23 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

Как отметила директор департамента, финансирование бюджета города по расходам идёт согласно заявкам главных распорядителей бюджетных средств. Традиционно, в конце года возникают проблемы, связанные с низкими темпами освоения бюджета развития — на сегодняшний день профинансированы расходы в размере 1 млрд. 585 млн. грн. или всего лишь 61% к годовому плану.

«Можно сказать, что у вас осталось меньше 2 месяцев, поскольку Казначейство не может быстро и оперативно просматривать заявки и перечислять деньги — у него есть до 5 рабочих дней на проверку документов», — отметила она.

Второй проблемой С. Бедрега назвала низкий уровень освоения инвестиционных или капитализированных субвенций — так, из областного бюджета выделено 43 млн. грн., на сегодня профинансировано лишь 11 млн. грн. Из Госбюджета выделена субвенция в объёме 40 млн. грн. — город получил в полном объёме эти средства, а профинансировано всего 9 млн. 600 грн. — это распорядители Департамент городского хозяйства и Управление капстроительства.

Кредиторская задолженность по льготам и субсидиям составляет 110 млн. грн., из которых 106 млн. грн. не обеспечены бюджетными назначениями.

Третий момент, связанный с проблемой низкого уровня освоения средств — это реализация проектов общественного бюджета. На сегодня на разных этапах находятся 22 проекта из 40 признанных победителями. В полном объёме выполнен только 1 проект — по строительству детской площадки на ул. Героев Обороны Одессы — 205 тыс. грн.

«Всего на реализацию из предусмотренных 99 млн. профинансировано 2 млн. 200 тыс. грн.», — сообщила директор департамента.

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