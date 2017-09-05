|
|
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 18 октября
11:54 / 18.10.2017
ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 18 октября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:51 18.10.2017
17:44 18.10.2017
16:49 18.10.2017
16:24 18.10.2017
15:59 18.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.160
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»