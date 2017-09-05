ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 9 октября
11:58 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Курсы обмена валют, установленные банками на утро 9 октября, а также актуальные курсы обмена на одесской «книжке» и «7 километре».

USD (за 100 USD) EUR (за 100 EUR) RUR (за 10 RUR)
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
НБУ 2673.9931 3130.4437 4.6294
Банк «Восток» 2660,00 2700,00 3120,00 3170,00 4,300 4,700
Банк «Пивденный» 2650,00 2680,00 3087,00 3160,00 4,100 4,700
ПАО «Марфин Банк» 2651,00 2685,00 3080,00 3160,00 2,000 4,620
КБ «Мистобанк» 2670,00 2720,00 3110,00 3180,00 4,200 4,700
АКБ «ОТП Банк» 2665,00 2695,00 3110,00 3170,00
АТ «Ощадбанк» 2667,00 2705,00 3090,00 3175,00 3,600 4,680
«ПриватБанк» 2660,00 2690,00 3110,00 3160,00 4,450 4,700
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 2660,00 2705,00 3130,00 3200,00 4,580 4,700
«7 километр» 2685,00 2695,00 3150,00 3170,00 4,550 4,600
«Книжка» 2680,00 2700,00 3150,00 3180,00 4,400 4,600

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
12:38 09.10.2017
Незаконные строения в Нижнеднестровском заповеднике будут снесены до 15 ноября
12:26 09.10.2017
Заместитель Измаильского прокурора и депутат облсовета задержаны при получении 40 тысяч долларов взятки
11:56 09.10.2017
Жители Балты на праздновании Дня города установили национальный рекорд по длине праздничного стола
11:31 09.10.2017
Одесские боксёры в субботу завоевали медали трёх чемпионатов
11:17 09.10.2017
Количество боеприпасов, поднятых спасателями с затонувшего во время войны немецкого судна, приближается к 14 тысячам


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.031